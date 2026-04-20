Kütahya Müftülüğü'ne bağlı Emir Sultan Kur'an Kursu'nda eğitim gören Ömer Sabri Akpolat, kısa sürede elde ettiği başarıyla takdir topladı. Akpolat, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayarak hafız unvanı almaya hak kazandı.

Azmi ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken genç hafız, hem eğitimcilerinin hem de ailesinin gururu oldu. Kur'an-ı Kerim'i ezberleme sürecinde yoğun bir programla çalışan Akpolat'ın başarısı, kurs bünyesinde de memnuniyetle karşılandı.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, elde edilen başarı dolayısıyla öğrenciyi, kurs öğreticisi Mehmet Oruç ve ailesini tebrik etti. Açık, yaptığı değerlendirmede hafızlık müessesesinin önemine vurgu yaparak, bu tür başarıların artarak devam etmesini temenni etti.

Emir Sultan Kur'an Kursu'nda verilen eğitimin meyvelerinden biri olarak gösterilen bu başarı, hem öğrenciler hem de veliler için örnek teşkil etti.