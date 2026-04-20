Kars'ta alevlere teslim olan ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de sabah erken saatlerde Mehmet Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Ev sahipleri ve köy sakinleri yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler tarafından vatandaşların da desteğiyle uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.