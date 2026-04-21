Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisinden 1 haftadır haber alınamayan zabıta memuru için ırmakta başlatılan arama çalışması bugün gün boyu sürdü. Su yüzeyi ve altında gerçekleştirilen çalışmalardan da sonuç alınamadı.

14 Nisan gecesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Ali Savaş'tan (42) 6 gündür haber alınamıyor. Güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Savaş'ın telefonundan son sinyalin Salkımevler Mahallesi'nde Manavgat Irmağı kenarından alındığı belirlenirken, aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün karadan dron destekli arama yaparken, Deniz Polisi dalgıçları da ırmakta arama yaptı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, Manavgat Irmağı Salkımevler ve Küçükşelale mevki arasında karadan, su üstü ve sualtından tarama gerçekleştirse de sonuç alamadı.

Ekiplerin Savaş'ı arama çalışmalarına yarın sabah devam edeceği öğrenildi.