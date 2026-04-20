Burdur'da trafik ekipleri tarafından ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik ve KGYS ile motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 669 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde trafik birimleri tarafından 07-08 Nisan tarihlerinde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik denetim ve 10-11 Nisan tarihleri arasında KGYS ile motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 669 araç ve sürücüsü kontrol edildi.