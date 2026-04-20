Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Tokat'ta düzenlenen Türkiye Halk Oyunları finallerinde Türkiye beşincisi oldu.

Kentte düzenlenen yarışmalarda iki dalda il birincisi olan ekip, Rize'deki bölge finallerinde üçüncü olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmıştı. Bayburt Ortaokulu ekibi, 18 Nisan tarihinde Tokat'ta yapılan finallerde Türkiye beşinciliği elde ederek, yarışmayı tamamladı.

Okul Müdürü Efkan Yazıcıoğlu, başarıda emeği bulunan öğrencilere, destek veren velilere, çalıştırıcı Ahmet Kocanumanoğlu'na, beden eğitimi öğretmenleri Osman Hatipoğlu ile Pehlül Pir'e ve kafile lideri Ahmet Akbaş'a teşekkür etti.