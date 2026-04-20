Bayburt'un farklı köylerinin yerleşim alanlarına inen ayılar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayılar, merkeze bağlı Kop köyü ile Demirözü ilçesine bağlı Devetaşı köyünde gece saatlerinde bir süre dolaştı. Devetaşı köyünde görülen ayı, bir arıcıya ait kovanlara zarar verdi.

Kop köyü merkezindeki ayının yiyecek aradığı anlar, cami güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının gece saatlerinde yerleşim alanı içinde dolaştığı görüldü.

Devetaşı köyünde de yerleşim alanına inen ayı, bir süre köy içinde yiyecek aradı. Yiyecek bulmakta güçlük çeken ayının, kovanlara zarar verdiği öğrenildi.