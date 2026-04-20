Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü denetimlerde bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürününe el koyarak imha etti.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, gıda satışı yapılan bir iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde raflarda bulundurulan ürünler tek tek incelendi. Denetimlerde, süt ve süt ürünlerinden kahvaltılıklara, içeceklerden bitkisel ürünlere, bakliyattan temizlik ve kozmetik ürünlerine kadar geniş bir yelpazede çok sayıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi. Sağlık açısından risk taşıyan bu ürünler, tutanak altına alınarak imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yüzlerce ürüne el konuldu

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, farklı kategorilerde yüzlerce ürünün son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. Özellikle süt, peynir, yoğurt, içecekler, çay çeşitleri, kahve ürünleri, reçel, bal, pekmez, soslar ve çeşitli paketli gıdaların yanı sıra bazı kozmetik ve temizlik ürünlerinin de mevzuata aykırı şekilde bulundurulduğu belirlendi.

Yasal işlem uygulandı

Tespit edilen ürünler için detaylı tutanak düzenlenirken, ilgili mevzuat gereği gerekli idari işlemler başlatıldı. Denetim sonucunda, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri bulunduran iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Ayrıca vatandaşlardan, alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda duyarlı olmaları istendi.