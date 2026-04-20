İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Buca ilçesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 16 kilo 550 gram esrar-skank ele geçirildi. Operasyon sırasında Y.A.D. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.