Şehzadeler'de kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü mahallelerde vatandaş şikayetleri üzerine kurumlar el ele verdi; park halindeki araçların kaldırılmasıyla cadde ve sokaklar baştan sona yıkanarak kapsamlı temizlik gerçekleştirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Dilşikar, Ege ve Kocatepe mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle oluşan toz ve toprak birikimi, vatandaşların şikayetlerine yol açtı. Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerdeki cadde ve sokaklar düzenli olarak sulanıp temizlense de, yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle temizlik çalışmalarının yeterince etkili olamadığı ve şikayetlerin sürdüğü ifade edildi. Bunun üzerine TOKİ, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri koordinasyon içinde harekete geçerek bölgede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında, trafik ekipleri tarafından yol kenarlarına park edilen araçlar kaldırıldı. Ardından cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanarak biriken toz ve toprak tamamen temizlendi. Gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasıyla mahallelerde gözle görülür bir iyileşme sağlanırken, yetkililer benzer çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edeceğini belirtti.