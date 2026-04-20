Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın önemli noktalarından biri olan Fetih Mescidi ve çevresine yönelik kapsamlı bir düzenleme önerisinde bulundu. Bölgenin turizme kazandırılması ve vatandaşların daha güvenli, temiz bir ortamda vakit geçirebilmesi için bütüncül bir proje hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Köse, önerisi kapsamında kale çevresi, Fetih Mescidi, Tarzan'ın evi, Top Meydanı ve yeşil alanların yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, 'Yol kenarında bulunan düzensiz işletmeler kaldırılarak yerlerine banklar ve jetonlu teleskoplar konulabilir. Manisa'yı yukarıdan izleyebilecek seyir alanları oluşturulabilir' dedi.

Bölgedeki çevre kirliliğine dikkat çeken Köse, 'Alanın mevcut durumunda ciddi bir kirlilik söz konusu. Özellikle bira şişeleri çevreye zarar veriyor. Bu nedenle düzenli bir alan yönetimi şart' ifadelerini kullandı.

Fetih Mescidi çevresine belediye tarafından işletilecek bir sosyal tesis yapılmasını da öneren Köse, Tarzan'ın evi olarak bilinen noktaya kadar uzanacak yürüyüş parkurları ve yeşil alanların planlanabileceğini söyledi. Köse, bu düzenlemelerin hem belediyeye gelir sağlayabileceğini hem de vatandaşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturabileceğini vurguladı.

Köse, 'Belediyenin işletmeci olması durumunda güvenlik de sağlanabilir. Böyle bir proje ile Manisa'ya, Bursa Tophane veya İzmir Tarihi Asansör benzeri bir cazibe merkezi kazandırılabilir' şeklinde konuştu.

Yapılacak düzenlemelerle birlikte Fetih Mescidi'nin de daha aktif ve erişilebilir kalabileceğini belirten Köse, önerinin Manisa'nın turizm potansiyeline katkı sunabileceğini sözlerine ekledi.