Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Ferdi Zeyrek MTB Cup ve Türkiye Şampiyonası Ulusal 2. Etap Dağ Bisikleti Yarışları büyük heyecana sahne oldu. 6 ülkeden 649 sporcunun katıldığı dev organizasyonda üç gün süren zorlu mücadelelerin ardından şampiyonlar belli oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen yarışlar, teknik parkurlarıyla bilinen Çağlak Kent Ormanı'nda yapıldı. Uluslararası bir yarışa ilk kez ev sahipliği yapan parkurda sporcular, hem UCI puanı toplamak hem de kürsüye çıkmak için ter döktü. Organizasyon, yüksek katılımı ve parkur kalitesiyle izleyicilerden tam not aldı.

Rus sporcular damga vurdu

Ferdi Zeyrek MTB Cup Uluslararası Dağ Bisikleti erkekler kategorisinde Rus sporcular zirveyi bırakmadı. Egor Titov altın madalyanın sahibi olurken, Vadim Gvozdarev ikinci, Bulgar sporcu Victor Enev ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise Tatiana Saitarova birinciliği elde etti. Sofya Keller'in ikinci olduğu yarışta Türkiye'den Emine Irmak Sezer üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Spor turizmine katkı sağladı

Aynı zamanda düzenlenen Türkiye Şampiyonası Ulusal 2. Etap yarışları, yerli sporcuların klasman sıralaması açısından kritik önem taşıdı. Organizasyon, hem uluslararası katılımı hem de başarılı ev sahipliğiyle Manisa'nın spor turizmindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.