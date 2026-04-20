Enerjisa Enerji, Türkiye genelinde iş dünyasıyla enerji sektörünü bir araya getiren Kurumsal Enerji Buluşmaları serisinin 7'nci toplantısında Antalya'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinden temsilcilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada, yeşil enerji vizyonu, müşteri odaklı yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik odaklı stratejiler ele alınarak enerji dönüşümünde ortak akıl ve iş birliği platformu güçlendirildi.

Enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Enerji, Türkiye genelinde düzenlediği Kurumsal Enerji Buluşmaları serisi kapsamında 2026 yılında da sanayi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Kayseri, Konya, Tekirdağ, Bursa, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen buluşmaların ardından bu yılın ilk, serinin de yedinci Kurumsal Enerji Buluşması Antalya'da iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte enerji dönüşümünün iş dünyasına etkileri, dijitalleşme ve esnek çözümler masaya yatırıldı.

Etkinlikte; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinden temsilciler bir araya gelerek enerji yönetiminde dönüşen ihtiyaçları ve çözüm alanlarını değerlendirdi. Antalya iş dünyasından 140'ın üzerinde katılımcının yer aldığı buluşmada, enerji dönüşümünün iş dünyasına etkileri, yeni nesil enerji çözümleri ve sürdürülebilirlik odaklı stratejiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yapay zekanın enerji dönüşümündeki rolü ele alındı

Şirket yönetiminin katılımcılarla paylaştığı bilgiler ışığında enerji sektöründe yaşanan dönüşümün yalnızca üretimi değil, tüketim, yönetim ve finansman modellerini de yeniden şekillendirdiği vurgulandı. Toplantıda konuşan Mehmet Serdar Kuzuloğlu ise 'Yapay Zeka Çağının Enerjisi' başlıklı sunumuyla, dijitalleşmenin iş dünyasına etkilerine dikkat çekti.

Buluşma kapsamında düzenlenen panel oturumlarında; enerji piyasasındaki güncel düzenlemeler, tarife yapılarındaki dönüşüm, toplayıcılık modeli ve piyasa esnekliği gibi başlıklar, iş dünyasına etkileri çerçevesinde sektör uzmanlarının katkılarıyla değerlendirildi. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemleri alanındaki çözümlerle müşterilere maliyet avantajı, sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik sağlanması hedefleniyor.

Yeşil ve sürdürülebilir enerjide iş birliği örnekleri paylaşıldı

Etkinlikte yer alan müşteri deneyimi paylaşımı oturumunda, turizm sektöründe hayata geçirilen yeşil enerji uygulaması ile tüm tesislerde yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik somut çıktılar katılımcılarla paylaşıldı.

''Türkiye'nin dört bir yanında iş dünyasıyla buluşmaya devam ediyoruz''

Kurumsal segmentteki müşterilere özel olarak hazırlanan ve Antalya'da yedincisi düzenlenen etkinlikte, Perakende Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk Kurumsal Enerji Buluşmaları'nın, iş dünyasıyla kurulan yakın temas ve ortak akıl açısından önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Esentürk, sözlerine şöyle devam etti:

'Kurumsal Enerji Buluşmaları'nı Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayata geçirerek sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinden temsilcilerle doğrudan bir araya geliyor, ihtiyaçları yerinde dinliyoruz. Her bölgenin dinamikleri ve enerjiye yaklaşımı farklı; biz de müşterilerimize en doğru, rekabetçi ve sürdürülebilir çözümleri sunabilmek için bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Enerjinin artık yalnızca bir maliyet değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet unsuru haline geldiği bu dönemde, iş ortaklarımızın dönüşüm yolculuğunda yanlarında yer alıyoruz. Bu platformlar sayesinde yalnızca çözümlerimizi paylaşmıyor, aynı zamanda geri bildirimlerle kendimizi geliştirerek birlikte değer üretmeye devam ediyoruz.'

Enerjisa Enerji, Kurumsal Enerji Buluşmaları ile iş dünyasıyla kurduğu doğrudan teması güçlendirmeyi ve enerji dönüşümünü daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor. 2026 yılı boyunca farklı şehirlerde düzenlenecek buluşmalarla bu yaklaşımın sürdürülmesi planlanıyor.