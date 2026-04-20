Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban öncülüğünde hayata geçirilen 'Her Kadın Güzeldir' projesi, Sarınasuhlar ve Beydere mahallelerinde devam etti.

Yunusemre'de yaşayan kadınların kişisel bakım ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla başlatılan proje, mahalle mahalle dolaşarak kadınlara ulaşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sarınasuhlar ve Beydere Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara ücretsiz kuaförlük hizmeti verildi.

Programa Serap Balaban'ın yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Burçin Umut Doğru, müdürlük personelleri ve gönüllü kuaförler katıldı.

Etkinlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelen Serap Balaban, kadınlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Proje kapsamında sunulan hizmetten memnun kalan kadınlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınların sosyal hayata daha güçlü katılımını desteklemeyi amaçlayan 'Her Kadın Güzeldir' projesinin, önümüzdeki haftalarda farklı mahallelerde de devam edeceği bildirildi.