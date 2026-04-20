İstanbul Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın havadan görüntülenirken, alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye yangın saat 12.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Mahallesi Fıstıklı Bağaltı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm yapıyı sararken, içeride bulunan 72 yaşındaki A.Y. kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürülürken, gecekondu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

'Evle birlikte biraz hatıralar da yandı'

Mahalle sakini Özgür Yetiştiren, evle birlikte hatıraların yandığını belirterek, 'Tam eve geldiğim sırada soba kokusu gibi hissettik ama daha sonradan çıkan dumanlar ve alevler dikkatimizi çekti. Çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. O alevlerin çıktığı sırada bizim komşumuzun evden çıktığını gördük. İçeride kimsenin olmadığını öğrendikten sonra hemen hızlı bir şekilde itfaiyeyi aradık. İtfaiye de yakındı, yaklaşık olarak 7 dakikada geldi. Evin çoğu yandı, çatıdan ateşin çıktığını gördük. Evle birlikte biraz hatıralar da yandı ama çok şükür can kaybı olmadı. Ona duacıyız' dedi.

Bir diğer mahalle sakini Nadir İşçi, 'Bu bizim akrabamızın evi, hem komşumuz. Bir saat önce haber aldık. Semaverden diyorlar, bilmiyorum. Yangın çıkmış. Hemen komşular yetişmişler ama pek bir şey yapamamışlar. Evde 3 kişi yaşıyorlardı. O sırada evde iki kişi yokmuş, sadece baba evdeymiş. O da zaten yangın başladığında fark ediyor, hemen dışarı çıkıyor. Şu an bir şey yok' diye konuştu.