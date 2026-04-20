Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Cumartesi gecesi 03.45 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonundan yakıt alan Cemal Tekinler 07 TB 740 plakalı otomobiliyle yola çıkarken, karşı yönden gelen B. A.'nın (22) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazayı gören akaryakıt istasyonundaki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Cemal Tekinler'i Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İlk müdahalesi Kumluca Devlet Hastanesinde yapılan Cemal Tekinler Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Cemal Tekinler kurtarılamadı. Morgdan cenazesi alınan Cemal Tekinler' in cenazesi dün saat 17.30 da Hacıveliler Mahallesi Zeytinlik Mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.