Manisa'da düzenlenen Kuaförler ve Berberler Yarışmasına Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesini temsilen katılan 17 yaşındaki Muhammed Eren Öztürk Türkiye 8'ncisi oldu.

Bolvadin ilçesinin yetiştirdiği genç yeteneklerden biri olan 17 yaşındaki Muhammed Eren Öztürk, Manisa'da düzenlenen yarışmada büyük bir başarıya imza attı. 12 yaşından bu yana sektörün içinde olan Öztürk, 'En İyi Erkek Kuaför Saç Tasarım' kategorisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakiplerini geride bıraktı.

Manisa'da gerçekleştirilen ve sektörün en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen yarışmaya, Türkiye genelinden 100'den fazla profesyonel kuaför katıldı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen sergilediği teknik beceriler ve modern saç tasarım vizyonuyla jürinin dikkatini çekmeyi başaran Muhammed Eren Öztürk, genel klasmanda Türkiye 8'ncisi olarak kürsüye yakın bir derece elde etti.