Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) Muhasebe ve Finansman Alanı öğrencileri, teorik bilgilerini pratikle birleştirmek amacıyla Afyonkarahisar Mali Müşavirler Odası'na anlamlı bir mesleki eğitim ziyareti gerçekleştirdi.

Okul öğretmenlerinden Bilal Bulut ve Sedef Sinem Kaçar koordinesinde gerçekleşen ziyarette; Afyonkarahisar Mali Müşavirler Odası Başkanı Erdal Sayar, Başkan Yardımcısı Çiğdem Pınar Kılıç ve Oda Sekreteri Yusuf Tür öğrencileri ağırlayarak mesleğin geleceği hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

Ziyarette Başkan Sayar ve yönetim kurulu üyeleri, gençlere muhasebe mesleğinin önemi, çalışma alanları ve mali müşavir olma süreçleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Mesleğin dijitalleşen dünyadaki yerine dikkat çeken Sayar, 'Afyonkarahisar Mali Müşavirler Odası olarak gençlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı görev addediyoruz. Bugün burada gelecekteki meslektaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörümüzün gelişen yapısını, teknolojik dönüşümünü ve sunduğu kariyer fırsatlarını gençlere aktararak rehberlik etmeye, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle geleceğin meslek mensuplarına destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.'

Sunumun ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan oda yönetimi, gençlerin sektöre dair merak ettikleri konulara ışık tuttu.