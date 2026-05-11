Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Serbest Güreş Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Maver Kemal Arsoy Ortaokulu öğrencisi ve Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Irmak Elekçi, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Sporcumuzu ve antrenörü Hakan Erdoğan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' ifadelerine yer verildi.