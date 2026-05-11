Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bakırpınar Mahallesi Yakıntaş Mezarlığı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık yönüne seyir halinde olan 55 APR 268 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.