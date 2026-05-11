Samsun'un Atakum Belediyesi, Anneler Günü'nü workshop çalışmalarından futbol turnuvasına ve canlı müziğe bir dizi etkinliğin yer aldığı özel programla kutladı.

Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce düzenlenen program kapsamında, Atakum Belediyesi Düğün Salonu'nda kadınlar matinesi gerçekleştirdi. Anneler Günü'ne özel süslenen salon, ilçe genelindeki çok sayıda kadını buluşturdu. Programda annelere yönelik popüler şarkılardan türkülere geniş yelpazede repertuarın yer aldığı konserde şarkılar söyleyip halay çeken anneler, renkli görüntüler oluşturdu.

'Büyük değerler kazandırıyorsunuz'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programda annelerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Başkan Türkel, yaptığı konuşmada, 'Güzel yüreğiniz, emeğiniz, sabrınız, fedakarlığınız ile yaşamımıza anlam ve değer katıyorsunuz. En büyük ilham kaynağımız, yaşam ışığımız ve destekçimizsiniz. Sizler evlatlarınızın geleceğini emek, özveri ve sabırla günbegün inşa ederken ülkemize büyük değerler kazandırıyorsunuz. Toplumun gerçek mimarları sizlersiniz. Anneler Günü'nüzü yürekten kutluyorum' dedi.

Çeşitli workshop çalışmalarının yer aldığı programda, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin kurslarında eğitim alan kadınların takıdan çantaya ve anı çerçevesine el emeği göz nuru eserleri sergilendi. Programa katılanlar canlı eğitimlerle giysi dikimi, çanta yapımı gibi çalışmaları yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlikler kapsamında, Banda Aceh Tesisinde futbol turnuvası gerçekleştirildi. Atakum Belediyespor'un alt yapı sporcuları ile annelerini bir araya getiren özel maç eğlenceli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Eski Samsun Bölgesi Klasman Hakemi Refika Bodur Öztürk yönetiminde gerçekleşen maçlarda kulübün erkek ve kız futbol takımları ile anneler karşılaştı. Heyecanlı olduğu kadar duygu dolu anlar yaşatan karşılaşmada, kazanan centilmenlik oldu. Turnuvaya katılan tüm annelere, çiçek ve plaket takdim edildi.

Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Erol Giritli, 'Bu çok özel turnuvaya, katılım gösteren sporcularımıza ve annelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Son derece anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem eğlendik, hem de duygusal anlar yaşadık. Bugün sahada rekabetten çok sevgi, gurur ve mutluluk vardı' diye konuştu.