Ruanda heyeti, Samsun Valiliği'ni ziyaret ederek Türkiye ile Ruanda arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Samsun'da yapılabilecek yatırım iş birliklerini değerlendirdi.

Ruanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Charles Kayonga, Ticaret Ataşesi Lucas Murenzi, bazı firma yöneticileri, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Ruanda Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Taraflar, gelişmiş altyapısı, yatırım imkanları ve kalifiye iş gücüyle 'kuzeyin üretim merkezi' olarak öne çıkan Samsun'da; sanayi, teknoloji ve çeşitli yatırım alanlarında geliştirilebilecek iş birliklerini değerlendirdi.

Temasların, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması açısından önemli katkılar sunması bekleniyor.