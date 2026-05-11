Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin 'Gönülden Dile, Şarkılardan Gönüle' temalı Türk Sanat Müziği Korosu, sezonun son konserini büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdi. Şef Serkan Zevkibol'un hazırlayıp yönettiği koro, Türk sanat müziği severleri bir araya getirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çarşambalılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun sezon finali konseri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yapıldı. Konser öncesinde konuşan Çarşambalılar Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, yoğun katılım dolayısıyla davetlilere teşekkür etti. Özdemir konuşmasında, 2022 yılında göreve geldiklerinden bu yana yönetim kurulu olarak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin büyük bölümünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Derneğin gelecek nesillere bırakacağı önemli projelerden biri olan gayrimenkul yatırımının da derneğin öz kaynaklarıyla satın alındığını ifade eden Özdemir, Şef Serkan Zevkibol ile koronun uyumunun son derece başarılı olduğunu vurgulayarak, şefin özverili çalışmaları sayesinde güçlü bir ekip ruhu oluşturulduğunu söyledi. Özdemir, konserin hazırlık sürecinden itibaren emeği geçen başta Şef Serkan Zevkibol ve Koro Koordinatörü Aydın Çörtük olmak üzere tüm korist, solist ve müzisyenlere teşekkür etti.

Şef Serkan Zevkibol ise sezon boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlandıklarını belirterek, bahar konseriyle sezonun finalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Koronun disiplinli bir çalışma süreci yürüttüğünü ifade eden Zevkibol, her provaya yoğun katılım sağlandığını ve salona sığmayan izleyici ilgisinin kendileri için en büyük ödül olduğunu dile getirdi.

Sunuculuğunu Mehmet Çömez'in yaptığı ve iki bölümden oluşan konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte koronun performansı, Türk sanat müziği severler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda konuşan Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, 'Yönetim kurulu olarak derneğimiz ve Çarşambamız için çalışmaya devam edeceğiz. Tek düşüncemiz, Çarşambalı hemşehrilerimize ve 42 yıllık bu güzide derneğimize hizmet etmektir. Yeni etkinliklerde yeniden bir arada olmayı diliyor, saygılar sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Konsere; Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, TÜİK Bölge Müdürü Halil Emecen, Çarşamba Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Zerey, iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.