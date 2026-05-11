Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermilerini satın alma, taşıma veya bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde datın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından toplam 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. takibe alındı.

Firari hükümlü, polis ekiplerince yapılan operasyonla araç içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ile 38 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.