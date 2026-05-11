Kırıkkale'de geçen yılın ilk 3 ayında 3 bin 300 olan safra kesesi ameliyatı sayısı, bu yılın aynı döneminde 4 bin 700'e çıktı. Uzman doktor, bu tür rahatsızlıklara karşı düzenli spor, sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durma uyarısında bulundu.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı sayısında dikkat çeken artış yaşandı. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Hakan Varol, geçen yılın ilk 3 ayında 3 bin 300 olan toplam ameliyat sayısının, bu yılın aynı döneminde 4 bin 700'e yükseldiğini ifade etti. A, B ve C grubu safra kesesi ameliyatların tamamında önemli artış olduğunu belirten Varol, oransal olarak yüzde 33'lük artış kaydedildiğini aktardı.

Safra kesesi ameliyatlarının genel cerrahların en fazla yaptığı operasyonlar arasında bulunduğunu belirten Varol, tanı sürecinin ultrasonla kolaylaştığını söyledi. Hastaların tanı konulduktan sonra kısa sürede cerrahlara başvurduğunu anlatan Varol, safra kesesi ameliyatlarının kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine de değinen Varol, 'Öncelikle rahatsızlanmamayı, hastalanmamayı ve sağlığımızı korumayı hedeflememiz gerekiyor. Bunun için düzenli spor ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Sigara ve alkolden uzak durmak, beslenme düzenini sağlıklı şekilde devam ettirmek gerekir' dedi.

Son dönemde safra kesesi rahatsızlıklarında artış görüldüğünü dile getiren Varol, bu artışın nedenleri arasında hareketsiz yaşam, beslenme düzeninin bozulması, öğünlerin gece saatlerine kayması ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yer aldığını ifade etti.

Başhekim Varol, Yüksek İhtisas Hastanesi'nin teknolojik altyapısı ve modern ameliyathane imkanlarıyla vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunduğunu belirtti. Varol, gelişmiş tanı ve tedavi cihazları, güçlü teknik donanım ve uzman sağlık kadrosu sayesinde hastaların birçok işlemi güvenli şekilde yaptırabildiğini sözlerine ekledi.