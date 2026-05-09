Kırıkkale'de zabıta ve polis ekiplerince düzenlenen ortak denetimde, dilencilik yaptığı belirlenen şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kent genelinde yapılan uygulamada, dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.