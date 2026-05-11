Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Hacıbektaşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Engelliler Haftası, toplumsal dayanışmanın, empati kültürünün ve insan onuruna verilen değerin yeniden hatırlandığı anlamlı bir farkındalık dönemidir.

Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif, bağımsız ve eşit bireyler olarak yer alabilmeleri; yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Gerçek medeniyet, hiçbir bireyin geride bırakılmadığı bir yaşam anlayışıyla mümkündür.

Devletimiz; eğitimden istihdama, sosyal hayattan erişilebilir kentleşmeye kadar her alanda engelli bireylerimizin yanında olmaya devam etmektedir. Bizler de ilimizde, engelsiz bir yaşam kültürünü güçlendirmek, fırsat eşitliğini artırmak ve engelleri birlikte aşmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Azimleri, başarıları ve yaşam mücadeleleriyle hepimize ilham veren engelli vatandaşlarımızın ve kıymetli ailelerinin Engelliler Haftası'nı en içten duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum.'