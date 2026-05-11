AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, Karaman Beldesi ve köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Karaman Beldesi'nde Belde Başkanı Turan Bilgin, Kadın Kolları Başkanı Neşe Akkoç ve İl Genel Meclisi Üyesi Cemalettin Akyol ile yapılan toplantıda yürütülen hizmetler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçe Başkanı Köroğlu yaptığı açıklamada, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu gayretin hizmet üretiminde önemli bir güç olduğunu belirterek, ortak akıl ve istişare kültürüyle çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Program kapsamında Hacıali köyünde İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Abdullah Karagüzel ve İl Genel Meclisi Üyesi Cemalettin Akyol ile birlikte devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Köy Muhtarı Şahin Akçay ile yapılan görüşmelerde bölgedeki hizmetler değerlendirildi.

Karadere Köyü'nde tamamlanan cami onarım çalışmaları da yerinde incelendi. Köroğlu, camilerin birlik ve beraberliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sezer Köroğlu, köy ve mahallelerde vatandaşlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirterek, 'Eser ve hizmet siyasetiyle güçlü yarınlara yürümeyi sürdüreceğiz' dedi.