Zonguldak'ta 7-8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve büyük bir coşkuya sahne olan 'Yeşilfest' sonrası, Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Nail Altıntaş, yönetim kurulu adına kapsamlı bir teşekkür mesajı yayımladı. Altıntaş, festivalin başarısının Zonguldaklı gençlerin duyarlılığıyla taçlandığını vurguladı.

Başkan Nail Altıntaş, festival süresince gençlerin etkinlik alanlarını doldurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

'Yeşilfest süresince şahit olduğumuz tablo bizlere büyük bir motivasyon verdi. Gördük ki; gençlerimize sanatla, sporla ve kültürle iç içe olacakları doğru ortamlar sunduğumuzda, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve enerjik bir nesil inşa etmek çok daha kolaylaşıyor. Bu ilgi, Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar doğru bir noktaya temas ettiğinin kanıtıdır.'

Festivalin bir 'şehir birleşmesi' olduğunu belirten Altıntaş, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara şükranlarını sundu. Açıklamasının sonunda festivalin sürdürülebilirliğine dikkat çeken Nail Altıntaş, 'Bu festivali her yıl daha da büyüterek geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz. En büyük teşekkürümüz ise alanları dolduran gençlerimizedir. Bizler, yönetim kurulumuzla birlikte gençlerimiz için üretmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.