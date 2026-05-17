Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları'nın final yarışları Afyonkarahisar'da başladı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ediyor. Sabah erken saatlerde yapılan antrenman ve sıralama turlarının ardından yarışlar büyük bir heyecanla start aldı. Yarışların akşam saatlerinde tamamlanması ve ardından ödül töreninin yapılacağı belirtildi.