Erzurum Valisi Aydın Baruş, vefa ziyaretleri çerçevesinde Kıbrıs Gazisi Şakir Çankaya ve Terör Gazisi Abubakar Durmuş ile 94 yaşındaki Kemal Dolayman ile bir araya geldi.

Vali Aydın Baruş, gaziler Kıbrıs Gazisi Şakir Çankaya ve Terör Gazisi Abubakar Durmuş'u hanelerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde gazilerle yakından ilgilenen Valin Baruş, 'Fedakârlıkları ve vatan uğruna gösterdikleri kahramanlık dolayısıyla kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, 'Gazilerimizin her zaman baş tacı olduğunu ifade eden Valimiz Baruş, devletimizin tüm imkânlarıyla gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğini belirtti' denildi.

Vali Aydın Baruş, ayrıca 94 yaşındaki Kemal Dolayman'ı da evinde ziyaret etti. Konu ile ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi, ' Büyüklerimizin her zaman baş tacı olduğunu ifade eden Valimiz, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu'