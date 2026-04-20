Kastamonu'da rahatsızlanmasının ardından tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kursiyerinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda kursiyer olan 26 yaşındaki Kenan Çakır, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Üst solunum enfeksiyonu şikayetiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böbrek değerlerinin kötü olduğu ve kalbinin durması neticesinde sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilen Kenan Çakır'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.