Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Babaeski Devlet Hastanesi'nde acil durumlara hazırlık kapsamında düzenlenen 'Mavi Kod Tatbikatı' başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği gelişen kardiyak arrest durumunda sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi, etkin iletişimi ve koordinasyonu dikkat çekti. Gerçekleştirilen tatbikatta, acil müdahale sürecinin tüm aşamaları uygulamalı olarak test edildi.

Tatbikat sayesinde hastanenin mevcut hazırlık düzeyi gözden geçirilirken, ekip çalışmasının önemi bir kez daha ortaya kondu. Sağlık personelinin olaylara anında ve doğru şekilde müdahale edebilme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Babaeski Devlet Hastanesi yetkilileri, hasta güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.