Nene Hatun'un vefatının 71. yılı dolayısıyla, Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Komisyonu tarafından anlamlı bir konferans programı düzenlendi. Program, Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Erzurum Lisesi ile Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansa Erzurum Lisesi ev sahipliği yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, genç nesillere Nene Hatun'u tanıtmak, milli bilinç ve tarih şuurunu canlı tutmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Güzel, 'Geçmişini unutanların coğrafyasını başkaları çizer' sözünü hatırlatarak, bu tür kültürel ve tarihî programların devam edeceğini belirterek programa destek veren Erzurum Lisesi Müdürü Ömer Coşkun ile Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi Müdürü Mustafa Taşer'e teşekkür etti.

Konferansta, tarihçi Akın Aktaş, Nene Hatun'un doğumundan vefatına kadar geçen hayat hikâyesini belge ve görseller eşliğinde anlattı. Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen sunum, duygu dolu anlara sahne oldu.

ER-VAK Kadın Komisyonu Başkanı Nuran Çelenk ise yaptığı açıklamada milli kahramanı kadın olan tek şehrin Erzurum olduğuna dikkat çekerek, Nene Hatun'un vefatının 71. yılında ona duyulan vefa borcunu yerine getirmek amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi. Çelenk, başta Nene Hatun olmak üzere tüm Aziziye kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Program, âşık Fuat Çerkezoğlu'nun 'Nene Hatun' adlı şiirini seslendirmesiyle devam etti. Etkinlik, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.