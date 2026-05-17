Akdağ Sanayi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dikel ve kooperatif yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek Akdağ Sanayi Sitesi'nin proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Akdağ Sanayi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dikel tarafından kooperatif çalışmaları ve sanayi sektörüne yönelik değerlendirmeler paylaşıldı. Başkan Dikel, sanayi sitesinin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında istişarelerde bulunurken, projenin görsel çalışmasını da Vali Baruş'a takdim etti.

'Erzurum'a önemli istihdam sağlayacak'

Vali Aydın Baruş, nazik ziyaretlerinden dolayı Akdağ Sanayi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dikel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Baruş, 'Sanayi siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şehirlerin üretim gücünü ve istihdamını ayakta tutan en kritik yapı taşlarıdır. İl valiliklerinin vizyoner projeleri ve yerel yönetimlerin destekleriyle planlanan bu bölgeler, kentlerin ekonomik omurgasını oluşturuyor. Erzurum'un en büyük yatırımlarından biri olan Akdağ Sanayi Sitesi Projesi, şehrimize önemli bir istihdam imkânı sağlayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dikel'e ve yönetimine bu önemli projeye sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'Doğu Anadolu'nun örnek sanayi sitesi olacak'

Akdağ Sanayi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dikel ise proje detaylarına ilişkin bilgi vererek, 'Öncelikle Erzurum'a desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza ve milletvekillerimize müteşekkiriz. Sanayi sitesi inşaat alanımız 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde. İnşallah bu alanda 900 adet, 400 metrekare büyüklüğünde dükkân, çevre düzenlemesi, yeşil alan, ağaçlandırma ve sosyal tesisler hayata geçirilecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ve örnek sanayi sitesi olacak' diye konuştu.