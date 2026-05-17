Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ile birlikte geleneksel olarak düzenlediği Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması'nda 2025 yılının başarılı gazetecileri belirlendi.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Türkez (İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü), İrfan Tarakçıoğlu (Pusula Gazetesi Haber Müdürü), Talip Akpunar (TRT Erzurum Radyosu Yönetmen), Mesut Gülrek (Radyo Ritm Genel Yayın Yönetmeni), Soner İstanbullu (Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni), Orhan Bozkurt (Anka Haber Ajansı Erzurum Bölge Temsilcisi), Sagip Sezginer (Anadolu Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü Kameramanı) , Nihat Kılıçoğulları'ndan (İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Haber Müdürü) oluşan jüri, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Elazığ, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis, Tunceli, Van ve Hakkari illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200'ün üzerinde başvuruyu değerlendirdi.

Değerlendirme sonucu 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Jüri olarak 2025 yılı gazetecilik başarı ödülü yarışmasını bir süre önce kaybettiğimiz Onursal Başkanımız Feridun Fazıl Özsoy'un adına ithaf ettiklerini belirterek, her kategoriye Erzurum ve bölge illerinden merhum gazetecilerin adının verilmesi geleneği de devam ettirdiklerini ifade etti.

Türkez, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu bünyesindeki 99 gazeteciler cemiyeti, 9 federasyon ile birlikte bölgede mesleğin çatı kuruluşları olan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nun, yerel , yaygın basının, Erzurum ve bölgede yaşayanların sorunlarını , çözüm önerilerini gündeme getiren, tartışan, halkın gözü kulağı konumunda olduğunu söyledi. Türkez, 'Bu zor coğrafyada, kısıtlı imkanlarla gazetecilik yapan, satır satır, sütün sütun, manşet manşet, memleket meselelerini işleyen, fotoğrafları, görüntüleri ile tarihin arşivine kayıtlar alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz. Öte yandan bu mesleğe gönül vermiş, geleceğin iletişimcilerini de ödüllendirmiş olmaktan ayrı bir sevinç duyuyoruz. Bu arada Erzurum ve bölge basınımızın hafızasında derin izler bırakmış, meslek ahlakından ödün vermeden aramızdan ayrılmış cemiyet başkanlarımızı, üye olan olmayan ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı da bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ödül töreni tarihi ve özel ödüller ise daha sonra açıklanacak.

Ödül alan meslektaşlarımız şöyle:

Feridun Fazıl Özsoy Gazetecilik Başarı Ödülü-2025

Mithat Turgutcan Çevre Haberi

Beşir Kelleci Bayburt-AA 'Buzdan sal'

Bülent Mavzer Iğdır-AA Tuz Mağaralarının maskotu 'Duman'

Volkan Karabağ Kars-Hakimiyet Sınırda nöbet, gönülde bayram

Ümit Kılıç Yaşam Haberi

Sebahattin Yum Iğdır-İHA Valiye var gaziye yok

Cüneyt Çelik Kars-AA Tek öğretmen, tek öğrenci

Tevhit Furkan Nehri Erzurum-AA Birlikte güç bulan engelli kardeşler

Sayıl Narmanlıoğlu Ekonomi Haberi

Merve Gökbakan Ağrı-İHA Ağrı'dan dünyaya

Lütfü İhsan Senir Erzurum-Pusula Zenginleşmişiz haberimiz yok

Olgun Yıldız Ardahan-İHA Süt üreticileri düşük fiyattan şikayetçi

Kemal Alyanak Sağlık Haberi

İlhami Erkılıç Erzurum-AA Kahkaha Yogası

Alper Turgut Ardahan-DHA Sınırda 'zorunlu' sağlık sigortası

Temel Aydın Asayiş Haberi

Muhammet Mutaf Erzurum-AA En güzel uzlaşma

Hasan Çakmak Erzincan - Sabah Ben sana geldim...

Cemal Çelebi Yerel-Fotoğraf

Hüseyin Demirci Kars Sarıkamış-AA Dolunay

Dursun Murat Aydın Erzurum-Oltu - İHA Oltu Gökkuşağı Tepeleri

Günay Nuh Ardahan-AA Kura'nın buharı

Tevfik Akan Yaygın-Fotoğraf

Özgen Beşli Kars-AA Kızıl Tilki

Özkan Olcay Bitlis-İHA Koyun sürüleri

Hüseyin Yıldız Iğdır-AA Ağrı Dağı

Vahap Çolak Sayfa Tasarım

Ahmet Aygün Erzurum Pusula

Ömer Karataş Erzurum Günebakış

Emrah Akçay Erzurum Pusula

Ömer Nazmi Yavuz Röportaj

Ömer Kara TRT-Erzurum Nobel Fatihi 79 yaşında

Sercan Topşaklı Şehri Söz-Erzurum Erzurum'un gülümseyen yüzü Fırfırik

Eylem Özen Bingöl Kent Haber Bingöl'de uyuşturucu meşrulaştırılıyor mu?

Selçuk Özdemir Erzincan-Nehaber24.com Siyasetin içinden

Necati Çakır Araştırma inceleme

Manolya Bulut Erzurum-Pusula Yassıada'da yargılanan Erzurum milletvekilleri

Şeyma Tahir gazetepusula.net Valilerin soğukla imtihanı

Sabri Sarcan Iğdır-AA Iğdır'da temiz nefes için mücadele

Seracettin Avar Köşe yazısı

İsmail Aras Iğdır-Güven Olmaz Böyle Hizmet

Celil Kocataş Gazete Malatya Bir sabah yürüyüşünden

Yusuf Özgür Bülbül Muş Kent Haber Klavyenin unutulmayan tuşu

Sadık Engin Spor haberi

Yunus Hocaoğlu Erzurum-AA Erzurum'dan olimpiyat şampiyonluğuna

Ali Kaya Erzurum-Pusula 87 yıllık talep

Yusuf Şenocak Spor fotoğrafı

M. Cem Bakırcı Depo Photos Maç fotoğrafları

Hilmi Tunahan Karakaya-Erzurum-AA FIS Dünya Snowboard Kupası

Güneri Tümer Yaygın Radyo programcılığı

Alev Devrim Altun TRT Erzurum Radyosu Günaydın Türkiye

Ömer Ergedik TRT Erzurum Radyosu Günaydın Türkiye

Elif Ergül Erzurum Radyo Ritm Elif ile Yedi İklim'de

Saliha Öner Elazığ FM 23 Hayat güzeldir

Durdemir Bilirdönmez TV Yaygın Haber

Mikail Kurban TRT-Erzurum Gazinin hikayesi

Öznur Demir Bayburt-İHA Son tandır ustası

Yüksel Akalan Erzurum ATV Siste kaybolan çoban bulundu

Sefer Azak TRT-Erzurum 113 yıllık tren istasyonu çölde vaha gibi

Celal Kaçtıoğlu TV Haber-Yerel

Nuray Kartal Kardelen TV Buzun dadaş perileri

Serdar Ünsal Iğdır Anka Leylekler göç etmedi

Deniz Başlı Ardahan DHA Çıldır Gölünde festival

M. Sefa Aras Kardelen TV Ev hanımlarından örnek okuma buluşması

Hüseyin Uray TV Haber Görüntü

Zafer Kumru TRT Erzurum Kılıçlar Taburu

Sidar Can Eren Tunceli-AA Dağcılar

Talha Koca Erzurum-AA Motosikletle Türkiye turu

Salih Akkuş Van-İHA İnci kefali

Adnan Vangölü TV Görüntü (Spor)

Suat Kantarcı Beinsports Orbaniç'in çay molası

Mehmet Emin Kızılca İHA Erzurum Vali Paraşütle uçtu

Hazar Aydın Kardelen TV Dünya Snowboard şampiyonası

Sebahattin Yılmaz TV Görüntü-Drone

Işık Çapanoğlu Kars-İHA Menderesler

Faruk Küçük Erzurum Sabah Gastronomi şehri Erzurum

İrfan Alyanak TV Program-Spor

Nazım Saraçoğlu Kardelen TV Spor Aktif

Erdinç Şıktar

Burhan Akyıldırım TV Program

Esat Bindesen Kardelen TV Analiz

İlayda Yediel Kardelen TV Adım Adım Anadolu

Furkan Dalğacı

Cihat Güngör Belgesel

Yıldıray Yıldız TRT Erzurum Radyosu-Erzurum çeşmeleri

Yunus Buğtekin Kardelen TV Manevi kahramanlar

Osman Okutmuş İnternet Haberciliği

Semih Peker Erzincan Ajans Tek kollu kahraman

Murat Okutmuş Bayburt Postası Sabırla yolları aşan adam

Nesrin Demir www.gazetepusula.net Provokatif tur

Dilan Çoşkun www.gunebakis.com.tr Adliye lojmanlarında 2 milyon liralık vurgun

Hasret Dayanır Bingöl Kent Haber Bingöl'de korkutan iddia

Hasan Gizli Sosyal Medya Platformu

Erzurumlular-Hakan Çelik-Furkan Nehir

Erzurum Gastesi- Muhammet Enes Yalçın

Erzurum Portalı-Serhat Güler

Nezir Çelik Teşvik

M. Onur Yavrutürk Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Miray Kamaç Elazığ- Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

İdris Karaoğul Kars-AA

Maria Krayem Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

M.Y adin Yılmaz Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi