Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu Çayı'nı geçmeye çalıştığı tahmin edilen erkek boz ayı, Kesik Köprü mevkiindeki HES barajı sularında boğularak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, suya kapılan ayının cansız bedeni akıntıyla sürüklenerek Gökçedere Mahallesi'ndeki arazi sulama bendine kadar ulaştı. Burada takılı kalan ayının, uzun süre suyun içinde sürüklenmesine bağlı olarak tüylerinin büyük bölümünün sürtünme nedeniyle döküldüğü görüldü.

Gökçedere Mahallesi sakinlerinden Yusuf Altun, tarlasına su vermek için sulama bendine geldiğinde ayıyı fark ettiğini belirtti. Olayın ardından bölgede inceleme yapılması bekleniyor.