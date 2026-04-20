Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen ve geniş kapsamlı Erasmus plus hareketliliklerinden biri olma özelliği taşıyan uluslararası program başladı. 20-25 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında 5 farklı ülkeden toplam 97 öğrenci ve öğretmen Alanya'da bir araya geldi.

Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Almanya, İtalya, İspanya ve Romanya'dan gelen katılımcılar, ilçeye girişlerinin ardından okulda düzenlenen törenle karşılandı. Misafir heyet, İmam Hatipli öğrencilerin sergilediği mehter marşları eşliğinde coşkulu bir şekilde ağırlandı. Okulun seminer salonunda devam eden programda, katılımcılara proje süreci ve etkinlik takvimi hakkında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında hafta boyunca teknoloji, yapay zekâ uygulamaları, sürdürülebilirlik, kültürler arası iletişim ve eğitimde yenilikçi yaklaşımlar üzerine atölye çalışmaları, panel ve sunumlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel etkileşimin de ön planda tutulduğu etkinlikte, okul bahçesinde yöresel unsurların tanıtıldığı özel bir program düzenlendi. Misafir öğrenciler için hazırlanan etkinlikte geleneksel gelin kına gösterisi sunulurken, yörük çadırı ve yöresel lezzet ikramları da büyük ilgi gördü.

Proje üretim oturumları ve takım çalışmalarıyla öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, farklı ülkelerden gelen gençlerin kültürel paylaşım yoluyla birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacağı vurgulandı.

Proje Koordinatörü ve aynı zamanda İmam- Hatip Lisesinde Türkçe öğretmenliği yapan Serkan Ersoy ''2025- 2026 yılında geniş kapsamlı kalabalık Erasmu plus hareketliliğini okulda gerçekleştiriyoruz. Almanya, İtalya, İspanya, Polanya ve Romanya'dan 97 katılımcımız var. Katılımcılarımızı mehter marşıyla, yörük çadırıyla, Türk kahveleri ve yöresel lezzetlerimiz ile karşıladık. Yeni senede bizde okul olarak 3 tane ülkeye Erasmus plus hareketliliği düzenleyeceğiz'' dedi.

Polanya'da İngilizce öğretmenliği yapan Anna Wisniewska '' Türkiye çok güzel bir yer. Özellikle Alanya benim favorim. Buranın insanlarını, misafirperverliğini, dağlarını, nehirlerini ve denizi çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim'' şeklinde konuştu.

Erasmus plus hareketliliği kapsamında düzenlenen programın, Alanya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sunması bekleniyor.