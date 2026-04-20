Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Siverek ve ardından Kahramanmaraş'taki bir okula yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıdan sonra Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğrenciler ve velileri ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle okula gitti. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ve velileri, Türk bayraklarını sallayıp öğretmenleri bekledi.

Sevgi koridoru oluşturuldu

Sabahın erken saatlerinden itibaren okullara akın eden öğrenciler ve velileri, sevgi koridoru oluşturdu. Okula gelen öğretmenler ise gördükleri manzara karşısında duygusal anlar yaşadı. Şiddete tepki gösteren öğrenciler, öğretmenlerine çiçekler verdi.

Yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldüklerini söyleyen öğrenci velisi Bülent Öner, 'Geçen hafta yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldük. Bugün günümüze çok iyi başladık. Müdürlerimize, valimize, kaymakamımıza, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz' dedi.

Öğretmenlerin anne ve baba gibi olduğunu söyleyen öğrenci velisi Gülçin Çetin, 'Çok üzüldük, çok üzgünüz. Öğretmenlerimiz anne baba gibidir. Onlara silah değil çiçek verilir. Hepsini çok seviyoruz, Allah hepsinden razı olsun' diye konuştu.

Öte yandan Şanlıurfa'daki okullarda polis ve jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem almaya devam ediyor.