Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 'Hat Sanatına Yolculuk' söyleşisinde, hat sanatının tarihî derinliği ve estetik boyutu kapsamlı şekilde ele alındı.

Esenyurt Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Hat Sanatına Yolculuk' söyleşisinde, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı hat sanatına ilişkin birikim ve tecrübelerini Esenyurtlularla paylaştı.

Programa Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. Söyleşide; hat sanatının tarihî gelişim süreci, İslam sanatları içerisindeki konumu ve estetik anlayışı detaylı biçimde aktarıldı. Subaşı, geleneksel sanatların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde kültür ve sanat etkinliklerini sürdürülebilir şekilde vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.