İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 kişi, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Şahıslara toplam 700 bin lira idari para cezası uygulanırken, 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı suçtan işlem yapılan sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi.

Olay, 28 Şubat'ta Sarıyer ilçesindeki bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. Bir grup sürücü, AVM'nin otoparkında drift atarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Arka arkaya drift atan sürücüler kameraya yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından otoparkta drift attığı tespit edilen B.G. (23), A.S.C. (24), F.Ş. (23), C.P. (19) ve M.A. (22) isimli şahıslar yakalandı.

5 şüpheliye 'drift atmak' suçundan toplam 700 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 4 şahsın sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, 1 şahsın sürücü belgesinin 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı suçtan işlem yapılması nedeniyle daimi olarak iptal edildiği öğrenildi.

M.A.'nin kullandığı araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan şahıslar hakkında, 'ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.