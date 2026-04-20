Kastamonu'da tartıştığı 2 mesai arkadaşını silahla yaralayan sanık, 'Öldürmek isteseydim zaten öldürürdüm, oradan hiçbiri sağ çıkamazdı' dedi.

Olay, 7 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu-Sinop karayolu Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Y. ile mesai arkadaşları A.E. ve S.D. arasında anlaşmazlık ve küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, A.Y. yanında bulundurduğu silahla A.E. ve S.D.'yi ateş yaraladı. Yaralanan A.E. ve S.D., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi, edilirken, gözaltına alınan A.Y. tutuklandı.

A.Y. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme' açılan dava görülmeye devam etti.

'Öldürmek isteseydim zaten öldürürdüm, oradan hiçbiri sağ çıkamazdı'

Duruşmada savunma yapan A.Y., 'Ben her şeyi anlattım. Ben de böyle olmasını istemezdim ama şahsıma ve aileme yapılan küfürler, beni toplum içerisinde düşürdükleri durumun neticesinde böyle bir olay yaşandı. Şahsıma yönelik küfürler olmasaydı bu olay yaşanmazdı. Öldürmek isteseydim bu teşebbüste kalmazdı. Ben öldürmek için bir eylem yapmadım. Öldürmek isteseydim zaten öldürürdüm, oradan hiçbiri sağ çıkamazdı' dedi.

Yaşanan olaydan dolayı hem kendisinin hem de ailesinin mağdur olduğunu ifade eden A.Y., 'Ben de böyle olsun istemezdim. Çocuklarım var, bakmakla yükümlü olduğum ailem, yaşlı annem ve babam ve engelli kardeşim var. Eğer uygun görürseniz tahliyemi talep ediyorum, çalışmak istiyorum' diye konuştu.

Olayda yaralanan S.D. ise, 'Verdiğim ifadelerin arkasındayım, ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim bacağımda parça var, sürekli ağrı yapıyor. Doktor riskli olduğu için parçayı bacağımdan alamıyor' dedi.

Olayda yaralanan A.E. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki ve sanıkların avukatlarını da dinleyerek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.