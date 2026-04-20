Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iki yıllık süreçte kentsel dönüşüm kapsamında 20 bin bağımsız birimde çalışma yürütüldüğünü, 33 bin başvuru alındığını ve 12 bin 390'unun uygun bulunduğunu belirtti. Bazı bölgelerde yönlendirme ve itirazlar nedeniyle sürecin zorlaştığını, vatandaşların galeyana getirilerek sürecin olumsuz etkilendiğini ifade eden Başkan Büyükakın, 'Gölge etmeyin' diyerek dönüşümlerin vatandaş rızasıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın iki yılını anlattığı 'Sadece Hizmet Ettik' temalı basın toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda, son iki yılda kente kazandırılan proje ve hizmetler 10 ayrı başlık altında kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Büyükakın, konuşmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yaparak belediyecilik anlayışlarını 'emanet' bilinci üzerine inşa ettiklerini ifade etti. 'Varlık sebebimiz sizlersiniz' diyen Büyükakın, düzenli aralıklarla kamuoyuna hesap vermenin görevlerinin bir parçası olduğunu belirterek, 'Burası bir emanet makamıdır' sözleriyle şehre hizmet anlayışlarını anlattı.

'Toplu taşıma ile 182 milyon yolculuk var'

Kentin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Büyükakın, nüfus artışı, yeni konut ihtiyacı, altyapı ve ulaşım yüküne ilişkin verileri de paylaştı. Her yıl on binlerce yeni konutun yapıldığını, kentte araç sayısının ve ulaşım hareketliliğinin arttığını ifade eden Başkan Büyükakın, 'Mesela 50 bin tane trafiğe çıkan yeni araç var. Toplu taşıma ile 182 milyon yolculuk var. Yine Kocaeli'den 77 milyon araç geçiyor' dedi. Toplantıda ayrıca Kocaeli'nin sanayi ve üretim gücüne de değinilerek, organize sanayi bölgeleri, ihracat kapasitesi ve ekonomik büyüme verileri aktarıldı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 13,7 metrekareye ulaştığı belirtilerek, kentin çevresel standartlar açısından Avrupa seviyesine yaklaştığı ifade edildi.

Başkan Büyükakın, şehrin geleceği metroyu anlattı

Başkan Büyükakın dev ulaşım projelerini de anlattı, özellikle metro çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükakın, 'Göreve başladığımızda Kocaeli'de yaklaşık 2 milyon yolculuk vardı. 2035 yılına gelindiğinde bu sayının 8 milyona çıkacağı öngörülüyor. Mevcut yollarla bu artışı karşılamak mümkün değil. Ne kamulaştırmaya bütçe yeter ne de yeni yollarla bu yük taşınabilir. Bu yüzden toplu taşımanın formunu değiştirmek zorundayız. 'Bu şehre metro gelmez' demek, bu şehirden vazgeçmek anlamına gelir. Doğru olan, toplu taşıma ağını güçlendirmektir' dedi.

Körfezray günlük 298 bin yolcu kapasitesine sahip olacak

Körfezray Metro Projesi'nin 29,1 kilometrelik hat, 19 istasyon ve 16 şantiye ile sürdüğünü ifade eden Büyükakın, hattın tamamlanmasıyla günlük 298 bin yolcu kapasitesine ulaşılacağını ve yaklaşık 90 bin aracın trafikten çekileceğini söyledi. Gebze metrosunun ihalesinin 2018 yılında yapıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, '2019'da göreve geldikten sonra projenin hızlanması için Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. 12 saat içinde olumlu dönüş aldık ve proje devredildi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Daha önce 'Kocaeli hak ettiğini alamıyor' diyenler, bugün 'Siz mi yapıyorsunuz, onlar yapıyor' demeye başladı. Oysa Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayında olduğu gibi, projeyi bakanlık yapsa da finansmanı biz karşılıyoruz. Nitekim o yatırımın maliyeti 1,9 milyar liraydı ve tamamını Büyükşehir Belediyesi ödedi. Bakanlığın yapması sadece süreci hızlandırıyor' şeklinde konuştu.

Bu projede Türkiye'nin ilk yerli ve otonom metro araçları kullanılacak

Gebze-Darıca Metro Hattı'nın 15,4 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Büyükakın, bu hatta Türkiye'de ilk kez yerli ve sürücüsüz metro araçlarının kullanılacağını ifade etti. Çayırova-Gebze Adliye bağlantısının da projeye entegre edildiğini aktardı. Tramvay hatlarında da önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyen Büyükakın, hat uzunluğunun 18,7 kilometreye ulaştığını ve günlük yolcu sayısının 60 bin seviyesine çıktığını kaydetti. Büyükakın ayrıca, 231 yeni otobüsle filonun güçlendirildiğini, toplam araç yaşının düşürüldüğünü ve toplu taşıma sisteminin genişletilerek şehrin ulaşım kapasitesinin artırıldığını belirtti.

Darıca-Eskihisar Feribot Yolu ve Tuzla bağlantı hattında da çalışmalar sürüyor

Güney Marmara Otoyolu projesine ilişkin bilgi veren Büyükakın, çalışmanın planlama aşamasında olduğunu ifade ederek, projenin tamamlanmasıyla D-130 hattındaki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını belirtti. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nin hızla ilerlediğini söyleyen Büyükakın, Darıca-Eskihisar Feribot Yolu ve Tuzla bağlantı hattında da çalışmaların sürdüğünü aktardı. Alikahya TEM Bağlantı Yolu projesiyle bölgedeki trafik sorunlarının çözüleceğini ifade eden Büyükakın, Gölcük Ulaşlı Altgeçit projesinin de tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti. Kent genelinde 29 hemzemin kavşak düzenlemesi yapıldığını belirten Büyükakın, son iki yılda 329 kilometre yol üstyapısı, 443 kilometre tarla yolu ve toplam 7 bin 919 araç kapasiteli otopark yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükakın ayrıca asfalt üretim kapasitesinin artırıldığını ve ilçelere 193 bin ton asfalt desteği sağlandığını ifade etti.

'Gölge etmeyin yeter. Deprem olduğunda binalarımızın çökmesini istemiyoruz'

Kocaeli genelinde 4 bin 680 bağımsız birimin üretiminin tamamlandığını belirten Büyükakın, Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde anahtar teslim aşamasına gelindiğini ifade etti. Gölcük'te dönüşüm sürecinin tamamlandığını, Körfez Kabakoz'da yerleşmelerin başladığını ve Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde ise mutabakat sağlandığını aktararak, 'İnsanları galeyana getiriyorlar. Onlara şunu hatırlatmak istiyorum; Maraş depremlerinde Hatay'a gittiğimizde bunu gördük. Muhtar dahil seçim kampanyalarında rantsal dönüşüme karşıyız eylemleri yapmışlar. Vatandaşlar, hep o binaların altında kaldı. Gölge etmeyin yeter. Deprem olduğunda binalarımızın çökmesini istemiyoruz' dedi.

'Kent genelinde TOKİ ve Kent Konut projeleri kapsamında 7 bin 455 konutun yapımı sürüyor'

Dönüşüm süreçlerinde zorunluluk yerine uzlaşma yöntemini benimsediklerini söyleyen Büyükakın, 'Vatandaşın rızası olmadan dönüşüm yapmayacağız' ifadelerini kullandı. Körfez Güney Mahallesi'nde yasal çoğunluğun sağlandığını belirten Büyükakın, yeterli orana ulaşılmayan yerlerde ise proje yürütülmeyeceğini kaydetti. Kent genelinde TOKİ ve Kent Konut projeleri kapsamında 7 bin 455 konutun yapımının sürdüğünü açıklayan Büyükakın, bugüne kadar yaklaşık 20 bin bağımsız birimlik çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca Dünya Bankası destekli kentsel dönüşüm programına 33 bin başvuru yapıldığını belirtti.

'2040'a kadar su sorunu yaşamayacağız'

Uzun yıllar boyunca vatandaşların su sıkıntısı çekmeyeceklerini belirten Büyükakın, 'Kocaeli'de yıllık 180 milyon metreküp su kullanılıyor. Bunun kabaca yüzde 50'si Yuvacık Barajından alınıyor. 450 kaptaj yapılarak hatlara ilave edildi. Bir sürü yeni su kaynağını devreye aldık, 11 kuyu açtık. 49 su deposu yaptık. Bu, 50 bin aboneye hizmet anlamına geliyor. İhsaniye Barajı bitti. 'Bunu siz mi yaptınız?' diyecekler; evet, biz yaptık, hükümetimiz yaptı. Bittiğinde bize devredilecek. Ballıkaya Barajı su tutma seviyesine geldi. Sakarya için isale hattı yapılacak. 23 kilometre Kocaeli'ye hat yapılacak. Yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırım. Barajın yüzde 42'si bizim olacak. Devreye alındığında, 2040'a kadar su sorunu yaşamayacağız' dedi.

'Kocaeli'de bir damla su ziyan edilmiyor'

Arıtma tesislerine ilişkin de bilgi veren Büyükakın, 'Arıtma tesislerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Biyolojik arıtma oranı yüzde 100, ileri biyolojik arıtma oranı yüzde 73.23 ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Atık su tesislerimizin 23'ü ileri biyolojik, 2'si biyolojik arıtma. Bunların da ihalesi tamamlandı, onları da ileri biyolojik arıtma yapacağız. Kocaeli'de bir damla su ziyan edilmiyor' ifadelerini kullandı.

'1,8 milyon metreküp çamur çıkarıldı'

İzmit Körfezi'nde sürdürülen dip çamuru temizliği çalışmalarına da değinen Büyükakın, 'Bir de dipten diriliş konusu var. Şu ana kadar 1,8 milyon metreküp çamur çıkarıldı. Bu, 187 bin kamyon çamur demek. Körfezde canlanma başladı. Ben de birkaç kez bu bölgeye daldım. Denizdeki canlılık artıyor. Bütçenin üçte birini Cumhurbaşkanlığı, üçte birini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veriyor, kalanını da Büyükşehir olarak biz sağlıyoruz' dedi.

'Kayıp-kaçak oranı en düşük iliz'

Geri kazanım suyu ve altyapı yatırımlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Büyükakın, 'Geri kazanım suyu çok önemli. Kocaeli'de sanayi kuruluşları toplam 40 milyon metreküp su kullanır. Gri su kapasitemiz ise 47 milyon metreküp. 40 milyon metreküplük suyu kullanmaları, İhsaniye Barajı'ndan daha büyük bir katkı aslında. kayıp-kaçak oranı en düşük iliz. Bunun düşürülmesi inanılmaz bir beceri. Burada kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ile ilgili çok büyük bir emek var' diye konuştu.