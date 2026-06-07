AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Yaz Şöleni' programı, Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İstanbul'un dört bir yanından gelen gençlerin katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

Gün boyu devam eden etkinliklerde spor aktiviteleri, çeşitli parkurlar, sahne gösterileri ve gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi. Coşkunun hakim olduğu programda gençler hem eğlendi hem de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Programın açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, organizasyonda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek gençlerin enerjisi ve heyecanının Türkiye Yüzyılı hedeflerine güç kattığını ifade etti.

Programa AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

'Gençlerle gurur duyuyoruz'

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un 39 ilçesinden programa katılan gençlerle gurur duyduklarını belirterek, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının ortaya koyduğu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yeni seçmen birimlerinin ve lise teşkilatlarının yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Özdemir, gençlerin eğitim hayatına, kişisel gelişimlerine ve gelecek planlamalarına katkı sunacak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

2026-2027 eğitim öğretim dönemine daha güçlü hazırlanacaklarını vurgulayan Özdemir, gençlerin görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, gençlerle istişareyi artırmaya devam edeceklerini söyledi.

'Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ise AK Parti Gençlik Kolları'nın 81 il, 922 ilçede teşkilatlanmış Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin AK Parti teşkilatlarının en büyük gücü olduğunu ifade eden İbiş, gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyüşte önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.