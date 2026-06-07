Sakarya'da minibüs ve dolmuş esnafı, artan işletme maliyetlerini ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma fiyat tarifelerini gerekçe göstererek sefer sayılarını saat başı olacak şekilde düşürdü. Taşımacı esnafının bu kararı nedeniyle sıcak havada duraklarda uzun süreler beklemek zorunda kalan vatandaşlar mağduriyet yaşarken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı duruma müdahale etti.

Sakarya genelinde dolmuş şoförlerinin sefer sayılarını azaltma eylemi sonucunda vatandaşlar duraklarda mağduriyet yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaşanan aksaklıklara müdahale etmeye çalışırken, Sakarya Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş açıklamalarda bulundu.

'36 liranın altında bir vatandaşı taşıyorsak zarar ediyoruzdur'

Belediyenin ulaşım politikalarını eleştiren Ali Bektaş, 'Zaten belediye çalışıyor. Her yerde belediye arabası var. Zaten bedava da taşıyor. Biz de bir şey kazanmıyoruz. Belediye çalışsın, biz de saatte bir olacak şekilde arabalarımızı çalıştıralım. Vatandaşı da böyle fazla mağdur etmeden derdimizi anlatalım, amacımız bu. Bir vatandaşı taşımanın maliyetiyle ilgili çalışma yaptık, yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Bir vatandaşı taşımanın maliyeti 32 lira. Bir arkadaş var, ulaşım uzmanı olduğunu iddia ediyor kendisi, onun söylediğine göre bu maliyet 36 lira. Yani 36 liranın altında bir vatandaşı taşıyorsak zarar ediyoruzdur' dedi.

'Çalışmamızı istemiyorsalar bizi kapatsınlar'

Belediye otobüslerinin çok fazla yolcu taşıdığını savunan Bektaş, şunları kaydetti:

'Belediye iki yıldan beri bedavaya yolcu çekiyor. 65 yaş yolcusu, engellisi, kartı olanı olmayanı hepsi biniyor. Bir de bunun yanında başkanımız indirim yapıyor herkese. İndirim yap ama burada bir esnaf var. Bir esnaf topluluğu var, 600 kişi var. Biz ne yapacağız? Düşünün ki bir lokanta açıyorsunuz. Kuru fasulyeyi 50 liraya satıyorsunuz. Yanınıza belediye lokanta açıyor, aynı ürünü 5 liraya satıyor. Olur mu böyle? Sen kamusun, zarar ediyorsun, ben ne yapayım? Eğer gerçekten biz istenmiyorsak buradan söylüyorum, dolmuşu-minibüsü, çalışmamızı istemiyorsalar bizi kapatsınlar, çalışmayalım.'

'Çocuklar yoruldu, susadı'

İki çocuğu ile dolmuş beklerken mağdur olduğunu ifade eden bir vatandaş ise 'Bir saattir bekliyorum. Tren ile Körfez'den geldim. Çocuklar yoruldu, susadı. Arabam yok. Kızlarımda okula gidecek. Okula giderken iki dolmuş değiştirmek zorundalar. Şimdiden onun telaşını yaşıyorlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum' şeklinde konuştu.

Hastaneye gitmek için yola çıktığını ancak dolmuşun gelmediğini belirten başka bir vatandaş ise 'Hastaneye gidiyorum, bizi mağdur ediyorlar. Dolmuş bekliyoruz, hala gelmedi. Her şeye zam yapa yapa alıştık artık zamma. Bizi mağdur etmesinler' ifadelerini kullandı.