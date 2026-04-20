Aydın Kültür ve Sanat Şenliği, her gün farklı ilçelerde düzenlenen etkinliklerle sürüyor.

Şenlik kapsamında her gün Aydın'ın farklı ilçelerinde tiyatro oyunları, müzikaller, konserler ve sergiler her yaştan sanatseverle buluşuyor. Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kültür ve sanatı kentin her köşesine ulaştıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kültür ve Sanat Şenliği, kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek. Şenlik etkinlikleri kapsamında; 20 Nisan Pazartesi günü Didim'de 'Anadolu'dan Türküler' konseri ve Yenipazar'da 'Pepee' tiyatrosu, 21 Nisan Salı günü Efeler'de 'Pepee' tiyatrosu ve Koçarlı'da 'Kader Böyleymiş' tiyatrosu, 22 Nisan Çarşamba günü Karacasu'da 'Pepee' tiyatrosu, 23 Nisan Perşembe günü İncirliova'da 'Pepee' tiyatrosu, 24 Nisan Cuma günü Koçarlı'da 'Pepee' tiyatrosu, 25 Nisan Cumartesi günü Didim'de 'Pepee' tiyatrosu, 26 Nisan Pazar günü Nazilli'de 'Pepee' tiyatrosu sahnelenecek.

Etkinlikler; Yenipazar'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, Efeler'de Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi'nde, İncirliova'da İncirliova Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda, Koçarlı'da Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Nazilli'de Yeşilyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinlikler için ücretsiz biletler; Yenipazar'da Yenipazar Belediyesi'nden, Efeler'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden, Karacasu'da Karacasu Kültür Merkezi AYBA biriminden, İncirliova'da İncirliova Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden, Koçarlı'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası AYBA biriminden, Didim'de Atatürk Kültür Merkezi'nden ve Nazilli'de 23 Nisan Parkı Öğrenci Çalışma Salonu'ndan temin edilebilecek.