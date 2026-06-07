Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, 'Amacımız sadece üretmek değil; soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu hassasiyetle yılda ortalama 1.3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz' dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gıda yönetimimizde; üreticimizin alın terini, bilimin rehberliğini ve denetim ekiplerimizin tavizsiz görev bilincini harmanlıyoruz. Gelişmiş laboratuvar altyapımızla standartlarımızı sürekli yükseltiyor, Türk Gıda Kodeksi'nde hayata geçirdiğimiz kapsamlı düzenlemelerle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Amacımız sadece üretmek değil; soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu hassasiyetle yılda ortalama 1.3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Güvenilir Gıda mobil uygulaması ile vatandaşlarımızı da denetim sürecine ortak ediyor, şeffaflığı merkeze alıyoruz. Biliyoruz ki, gıdamızı korumak geleceğimizi korumaktır. Bu vizyonla çalışan tüm üreticilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü kutlu olsun' ifadelerini kullandı.