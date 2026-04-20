Almanya'da İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2025 Polis Suç İstatistik (PKS) raporuna göre, ülke genelinde geçen yıl şiddet içeren suçlara karışan çocukların sayısı yüzde 3,3 artarak 14 bin 200 şüpheliye ulaştı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ve Hamburg İçişleri Bakanları Konferansı (IMK) Başkanı ve Hamburg Şehri İçişleri ve Spor Senatörü Andy Grote ile birlikte Berlin'de 2025 Polis Suç İstatistik (PKS) raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre; ülke genelinde emniyet güçlerine bildirilen tüm suçların sayısı geçen yıl yüzde 5,6 azalarak 5,5 milyona geriledi. Bu 2022 yılından bu yana ülkede toplam suçlarda yaşanan ilk düşüş olarak kayıtlara geçti. Ancak raporda toplam suç sayısındaki düşüşün önemli nedenlerinden birinin 1 Nisan 2024'ten itibaren esrar kullanımına ilişkin düzenlemeyle bunun suç olmaktan çıkarılması olduğu ifade edildi.

Bazı suç türlerinde geçen yıl dikkat çekici artışların yaşandığı görülen rapora göre; 2025 yılında dolandırıcılık suçlarında yüzde 11,5, cinayet, kasten öldürme suçlarında yüzde 6,5, ölümle sonuçlanan tecavüz ve cinsel saldırı suçlarında yüzde 8,5 artış kaydedildi. Federal Kriminal Dairesi (BKA) kayıtlarında, tecavüz vakalarındaki şüphelilerin yüzde 98'inin erkek ve mağdurların arkadaşı, tanıdığı, eski arkadaşı veya partneri olduğu aktarıldı.

Almanya'da şiddet suçlarında çocuk faillerin sayısında artış

İçişleri Bakanı Dobrindt, ülke genelinde 212 bin 300 şiddet suçunun kaydedildiği 2025 yılında 2024 yılına oranla şiddet içerikli suç rakamlarında yüzde 2,3'lük düşüş olduğunu belirtti. Alman Bakan, 'Buna rağmen Almanya'da her gün ortalama 85 şiddet suçu işlendiğini hesaplayabiliriz. Burada cinayet, tecavüz, ağır bedensel yaralama gibi, yani genel olarak ağır suçlar, ağır şiddet suçlarından bahsediyoruz' diye konuştu. Bakan Dobrindt, şiddet suçlarında düşüş olsa da çocuk şüphelilerin sayısının artmaya devam ettiğini bildirdi.

Aşırı stres, internet ve sosyal medya çocuk suçluları tetikliyor

Rapora göre; çocuk ve ergenler arasında şiddet suçlarındaki artışın muhtemel nedenleri arasında ilk sırada, geleceğe dair kaygılarla artan psikolojik stres yer alıyor. Rapora göre ayrıca şiddet vakalarına karışan çocuklar ve gençler internette ve sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyor ve bu da onların dijital etkilere daha fazla maruz kalmasına sebep oluyor.

BKA Başkanı Holger Münch son yıllarda suç unsuru oluşturan eylemlerin değişmeye devam ettiğini belirterek, 'Suç daha dijital, daha uluslararası ve bazı alanlarda daha acımasız hale geliyor. Bu tür ortamlarda güvenlik otomatik olarak sağlanamıyor. Bu nedenle, suçu erken tespit etmeli ve etkili bir şekilde mücadele etmeliyiz' ifadelerini kullandı.

29 bin bıçaklı saldırı suçu kaydedildi

Almanya'da bir kişiye karşı doğrudan bıçak kullanılması veya bıçakla tehdit edilmesi durumları da dahil olmak üzere 2025 yılında yaklaşık 29 bin 243 suç kaydedildi. Verilere göre, cinayet ve kasten öldürme vakalarının yaklaşık onda dördünde bıçak kullanıldı. Almanya genelinde bıçakla tehdit suçu 2024 yılına oranla yüzde 9,5 artarak 13 bin 748 vakaya ulaştı. Soygun, saldırı gibi ateşli silahların kullanıldığı şiddet suçları vakaları 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu suçlar 2024 yılına göre yüzde 9,7 artışla 3 bin 166 vakaya yükseldi.

Raporda ayrıca şiddet vakalarının üçte birinin sokaklarda, yollarda veya meydanlarda görüldüğü değerlendirmesi yer aldı. Şiddet suçlarının yaklaşık beşte biri ise evlerde işleniyor.