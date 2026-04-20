Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 16-18 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve sağlık sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan 'Expomed Eurasia Fuarı'na katıldı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e fuar ziyaretinde BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır ile Hastane Müdürü Oğuzhan Bilgiç eşlik etti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, fuar kapsamında sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri yerinde inceleyerek sektör temsilcileriyle temaslarda bulundu ve olası iş birliklerine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

30 yılı aşkın köklü geçmişiyle sağlık profesyonellerini bir araya getiren Expomed Eurasia Fuarı, Türkiye'nin tek, bölgenin ise en büyük ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyor. Her yıl medikal teknolojilerden sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yeniliklerin sergilendiği fuar; 'Üreten Sağlık', 'Sağlıkta Dijitalleşme' ve 'Yerli ve Milli Üretim' temalarıyla sektörün geleceğine yön veren bir platform olarak öne çıkıyor. Alanında lider firmaları, akademisyenleri ve sağlık profesyonellerini buluşturan organizasyon; bilgi paylaşımı, yenilikçi çözümler ve uluslararası iş birlikleri açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Fuar kapsamında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu sözleri dile getirdi:

'Expomed Eurasia Fuarı, sağlık sektörünün küresel ölçekte nabzını tutan, yenilikçi yaklaşımların ve ileri teknolojilerin sergilendiği son derece önemli bir platformdur. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu tür organizasyonlarda yer almak, hem sağlık alanındaki akademik birikimimizi geliştirmek hem de sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etmek açısından büyük önem taşımaktadır.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, güçlü akademik altyapımız ve nitelikli sağlık hizmetlerimizle ülkemizin sağlık vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyoruz. 'Sağlıkta dijitalleşme' ve 'yerli ve millî üretim' odaklı gelişmelerin hız kazandığı bu süreçte, üniversitemizin bilgi üretme kapasitesini artırarak sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Fuarda gerçekleştirdiğimiz temasların, üniversitemiz ile sektör temsilcileri arasında yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyorum. Bu tür uluslararası organizasyonlar, yalnızca bilgi paylaşımını değil aynı zamanda sürdürülebilir sağlık çözümlerinin geliştirilmesini de mümkün kılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin sağlık sektörüne yerli ve millî ürünlerin kazandırılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.'