Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 14 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan 5'ine 2 kere ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine 30'ar yıl hapis cezası verildi.

16 Ağustos 2024 günü Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta bulunan bir evde saat 01.30 siralarında meydana gelen olayda, İstanbulda ikamet ettikleri öğrenilen Ayhan Seyat (30) ve Ferit Yildız (32), yaşanan tartışma sonrası dört kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Eve gelen şüpheliler, tabanca ile ates açarak Seyat ve Yildız'ı vurduktan sonra kaçtı.

Olayda Seyat ve Yıldız yaşamını yitirirken, polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed B.B., Arda Ramazan K., Ali K., Doğan S., Naim Y., Ersan A., Adem T, Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y. gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Sanıklardan 7'si daha sonra tahliye oldu.

Olayla ilgili karar duruşması Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan Naim Y., Ersan A., Adem T., Hasan T., Vedat Y., Hayrettin D. ve Ezgi Y.'ye beraatına hükmetti. Tutuklu sanıklar Ali K., Doğan S.'ye 30'ar yıl verilirken; Arda Ramazan K., Caner A., Erhan Ş., Muhammed A., Muhammed Burak B. ise 2 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.