Düzce'de görev yapan 29 yaşındaki Polis Memuru Samet Özdemir, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç polis memuru, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Samet Özdemir'den (29) bir süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Özdemir'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede genç polis memurunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in naaşı, işlemlerin ardından memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine getirildi. Özdemir için Alaplı Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Samet Özdemir'in cenazesi, Tepeköy Aile Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.